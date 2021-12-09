Удар другої ракетки України Марти Костюк (№50 WTA) претендує на звання найкращого у 2021 році.
У 1/8 фіналу ґрунтового турніру TEB BNP Paribas у Стамбулі Костюк зустрічалася з росіянкою Дарією Касаткіною (№26 WTA). За рахунку 5:4 (40-40) у другому сеті українка заробила важливе очко, вийшовши на матчбол.
У підсумку Марта святкувала перемогу – 6:3, 7:5.
Нагадаємо, турнір у Стамбулі Костюк завершила у півфіналі, програвши румунці Сорані Кірсте – 4:6, 4:6.
Проголосувати за претендентів можна на офіційному вебсайті WTA. The best of the best 💥
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