Результат матчу в Лісабоні нікого не здивував.

Фото: EPA/UPG Бог не почув молитви Мірчі Луческу

У своєму підсумковому матчі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" в Лісабоні поступилося "Бенфіці" – 0:2.

Створивши пару небезпечних моментів, один з яких можна назвати забивним,

Фото: скриншот

підлеглі Мірчі Луческу, зрештою, не проявили оригінальності – стабільний програш без забитих м'ячів.

Цікаво, що переможний гол на "Ештадіу да Луж" забив українець Роман Яремчук, який відкрив рахунок на 16-й хвилині.

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук

Для Романа цей гол став дебютним у ЛЧ.

Гра забувається, а результат залишається. За всю єврокампанію кияни заробили лише очко і забили тільки один гол.

З 32 команд групової стадії турніру гірше, ніж чемпіон України, виступив лише чемпіон Туреччини "Бешикташ", який узагалі не набрав очок, зате зумів тричі розписатися у воротах суперника.

Також очко набрав "Мальме", котрий днями захистив титул чемпіона Швеції.

Лише на очко більше набрав віцечемпіон України "Шахтар".

Із 36 очок чемпіон і віцечемпіон України набрали лише три. Не інакше, як повним провалом, виступ українських клубів у ЛЧ назвати не можна.

Нагадаємо, сьогодні свій підсумковий матч єврокубкової кампанії проведе "Зоря", яка в Лізі конференцій прийматиме лідера групи С норвезький "Буде-Глімт".

Огляд матчу "Бенфіка" - "Динамо".