У своєму підсумковому матчі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" в Лісабоні поступилося "Бенфіці" – 0:2.
Створивши пару небезпечних моментів, один з яких можна назвати забивним,
Цікаво, що переможний гол на "Ештадіу да Луж" забив українець Роман Яремчук, який відкрив рахунок на 16-й хвилині.
Гра забувається, а результат залишається. За всю єврокампанію кияни заробили лише очко і забили тільки один гол.
З 32 команд групової стадії турніру гірше, ніж чемпіон України, виступив лише чемпіон Туреччини "Бешикташ", який узагалі не набрав очок, зате зумів тричі розписатися у воротах суперника.
Також очко набрав "Мальме", котрий днями захистив титул чемпіона Швеції.
Лише на очко більше набрав віцечемпіон України "Шахтар".
Із 36 очок чемпіон і віцечемпіон України набрали лише три. Не інакше, як повним провалом, виступ українських клубів у ЛЧ назвати не можна.
Нагадаємо, сьогодні свій підсумковий матч єврокубкової кампанії проведе "Зоря", яка в Лізі конференцій прийматиме лідера групи С норвезький "Буде-Глімт".