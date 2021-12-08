"Манчестер Сіті", який у п'ятому турі забезпечив собі перше місце в групі А і який абсолютно не мав мотивації, у підсумковому матчі групового етапу Ліги чемпіонів зустрічався в Саксонії з "Лейпцигом" і зазнав поразки – 1:2.

Автором єдиного асисту у складі гостей став Олександр Зінченко – українець на 76-й хвилині за рахунку 0:2 ідеально вирізав м'яч у штрафний майданчик на Ріяда Мареза.

Авторитетний аналітичний портал WhoScored високо оцінив дії Олександра, виставивши йому найвищий бал серед усіх гравців гостей – 7,1. Зазначимо, що такої самої оцінки удостоєно Кевіна Де Брейне.

Додамо, що Зінченко провів на полі всі 90 хвилин, здійснив один успішний відбір і зробив 65 передач (точність – 91%).