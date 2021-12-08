Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
ГоловнаСпорт

Зінченка визнано найкращим гравцем "Манчестера Сіті" у програному "Лейпцигу" матчі ЛЧ

На рахунку українця одна результативна передача. 

Зінченка визнано найкращим гравцем "Манчестера Сіті" у програному "Лейпцигу" матчі ЛЧ
Олександр Зінченко у відборі
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Сіті", який у п'ятому турі забезпечив собі перше місце в групі А і який абсолютно не мав мотивації, у підсумковому матчі групового етапу Ліги чемпіонів зустрічався в Саксонії з "Лейпцигом" і зазнав поразки – 1:2.

Автором єдиного асисту у складі гостей став Олександр Зінченко – українець на 76-й хвилині за рахунку 0:2 ідеально вирізав м'яч у штрафний майданчик на Ріяда Мареза.

Авторитетний аналітичний портал WhoScored високо оцінив дії Олександра, виставивши йому найвищий бал серед усіх гравців гостей – 7,1. Зазначимо, що такої самої оцінки удостоєно Кевіна Де Брейне.

Додамо, що Зінченко провів на полі всі 90 хвилин, здійснив один успішний відбір і зробив 65 передач (точність – 91%).

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також