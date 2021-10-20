Фото: EPA/UPG Очі Лео знову "горять"

У рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів лідер групи А "Парі Сен-Жермен" приймав явного аутсайдера РБ "Лейпциг".

Матч видався видовищним і завершився перемогою господарів - 3:2.

Команди по черзі лідирували. Рахунок відкрив уже на 9-й хвилині Кіліан Мбаппе - 1:0. Однак ще в першому таймі гості зрівняли його, а з 57-ї хвилини навіть лідирували - 1:2.

Після цього на авансцену "Парк-де-Пренсу" вийшов Ліонель Мессі. Через 10 хвилин двоходівка Мбаппе–Мессі завершилася другим голом парижан - 2:2.

А ще через 7 хвилин аргентинець з пенальті оформив перший дубль за ПСЖ - 3:2.

На 90+4 хвилині Мбаппе міг подвоїти перевагу своєї команди, але при "живому" Лео на полі вирішив виконати 11-метровий і запустив м'яч у хмари французької столиці.

ПСЖ набрав 7 очок і на очко випереджає "Манчестер Сіті", який розгромив у Брюгге однойменний клуб - 5:1.

Бельгійці зберегли третє місце з чотирма очками. Німецький клуб поки що без очок.

Огляд матчу ПСЖ - "Лейпциг".

Огляд матчу "Брюгге" - "Манчестер Сіті".