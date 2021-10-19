Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
ГоловнаСпорт

Греція передала Китаю вогонь зимових Олімпійських ігор 2022 року

Урочиста церемонія транслювалася наживо.

Греція передала Китаю вогонь зимових Олімпійських ігор 2022 року
Фото: unn.com.ua

Вогонь XXIV зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні передано організаторам на урочистій церемонії в Афінах.

На заході на історичному стадіоні "Панатінаїкос" були присутні президент Греції Катерина Сакелларопулу, глава НОК Греції Спірос Капралос, заступник голови оргкомітету Пекін-2022 Юй Цзайцін й інші офіційні особи.

Вогонь, запалений напередодні в Давній Олімпії, на стадіон внесла факелоносиця Параскеві Ладопулу – грецька лижниця, яка візьме участь у Іграх.

Був запалений вівтар олімпійського вогню.

Капралос отримав олімпійський вогонь від грецької актриси Ксанті Георгіу, яка виконала роль верховної жриці. Потім вогонь передали Цзайціну. Після церемонії його відправлять чартерним рейсом до Пекіна.

Додамо, що перед церемонією передачі вогню, яка відбулася без публіки, в районі стадіону "Панатінаїкос" посилили присутність поліції. Представники ЗМІ та офіційні особи пройшли через рамки металошукача.

Зазначимо, організація "Ні Пекіну-2022" закликала спонсорів відмовитися від участі в Іграх і попросила спортсменів розглянути бойкот зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, у світі стурбовані порушенням у Китаї прав людини, зокрема уйгурів і жителів Гонконгу.

Напередодні на церемонії запалювання вогню нечисленна група протестувальників із тибетським прапором і транспарантами з написом "Ні геноциду" спробувала зірвати захід.

Олімпійські ігри пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також