Греція передала Китаю вогонь зимових Олімпійських ігор 2022 року

Вогонь XXIV зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні передано організаторам на урочистій церемонії в Афінах.

На заході на історичному стадіоні "Панатінаїкос" були присутні президент Греції Катерина Сакелларопулу, глава НОК Греції Спірос Капралос, заступник голови оргкомітету Пекін-2022 Юй Цзайцін й інші офіційні особи.

Вогонь, запалений напередодні в Давній Олімпії, на стадіон внесла факелоносиця Параскеві Ладопулу – грецька лижниця, яка візьме участь у Іграх.

Був запалений вівтар олімпійського вогню.

Капралос отримав олімпійський вогонь від грецької актриси Ксанті Георгіу, яка виконала роль верховної жриці. Потім вогонь передали Цзайціну. Після церемонії його відправлять чартерним рейсом до Пекіна.

Додамо, що перед церемонією передачі вогню, яка відбулася без публіки, в районі стадіону "Панатінаїкос" посилили присутність поліції. Представники ЗМІ та офіційні особи пройшли через рамки металошукача.

Зазначимо, організація "Ні Пекіну-2022" закликала спонсорів відмовитися від участі в Іграх і попросила спортсменів розглянути бойкот зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, у світі стурбовані порушенням у Китаї прав людини, зокрема уйгурів і жителів Гонконгу.

Напередодні на церемонії запалювання вогню нечисленна група протестувальників із тибетським прапором і транспарантами з написом "Ні геноциду" спробувала зірвати захід.

Олімпійські ігри пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.