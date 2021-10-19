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УЄФА покарав Англію за безладдя під час Євро-2020

Союз наклав бан на родоначальників футболу і оштрафував.

УЄФА покарав Англію за безладдя під час Євро-2020
Фото: UEFA.com

Дисциплінарна комісія УЄФА повідомила, що збірна Англія дві наступні домашні гри (одна з них - умовно) під егідою союзу проведе без глядачів через заворушення фанатів на стадіоні "Вемблі" і за його межами у фіналі Євро-2020 цього літа, повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, тоді на "Вемблі" зуміли прорватися фанати, які не придбали квитків. При цьому вони влаштували бійку зі стюардами та поліцією перед початком матчу.

Також оштрафовано Англійську федерацію футболу на 100 тис. євро.

Зазначимо, наступні дві гри збірна Англії проведе в рамках третього розіграшу Ліги націй.

Григорій МухінГригорій Мухін
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