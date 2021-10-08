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Футболіст "Манчестера Юнайтед" отримав докторський ступінь Манчестерського університету

Маркус Решфорд відзначився не тільки на футбольному полі.

Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG
Маркус Решфорд

23-річний форвард "Манчестера Юнайтед" і збірної Англії Маркус Решфорд, який зараз відновлюється після травми, отримав почесний ступінь доктора в університеті Манчестера за численні благодійні проєкти.

"Я тут, щоб отримати свій почесний ступінь за боротьбу з дитячою бідністю. Прийшов час, щоб представники влади побачили реальні заходи боротьби з бідністю. Коронавірус більше не можна використовувати як виправдання", - цитує Решфорда пресслужба університету.

Нагадаємо, Маркус допомагав малозабезпеченим сім'ям і повернув англійським школярам безкоштовне харчування.

Решфорд став наймолодшим володарем такого почесного ступеня в історії навчального закладу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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