Футболіст "Манчестера Юнайтед" отримав докторський ступінь Манчестерського університету

Маркус Решфорд відзначився не тільки на футбольному полі.

Фото: EPA/UPG Маркус Решфорд

23-річний форвард "Манчестера Юнайтед" і збірної Англії Маркус Решфорд, який зараз відновлюється після травми, отримав почесний ступінь доктора в університеті Манчестера за численні благодійні проєкти.

"Я тут, щоб отримати свій почесний ступінь за боротьбу з дитячою бідністю. Прийшов час, щоб представники влади побачили реальні заходи боротьби з бідністю. Коронавірус більше не можна використовувати як виправдання", - цитує Решфорда пресслужба університету.

❤️💜Congratulations @MarcusRashford!



Today Marcus received his honorary doctorate at Old Trafford. Marcus is the youngest recipient of an honorary degree in the history of the University. @ManUtd @England pic.twitter.com/3DnM6gtBAQ — The University of Manchester (@OfficialUoM) October 7, 2021

Нагадаємо, Маркус допомагав малозабезпеченим сім'ям і повернув англійським школярам безкоштовне харчування.

Решфорд став наймолодшим володарем такого почесного ступеня в історії навчального закладу.