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КДК УАФ оштрафував "Динамо" за заворушення в матчі з "Вересом"

Сума штрафу склала 200 тис. грн.

КДК УАФ оштрафував "Динамо" за заворушення в матчі з "Вересом"
Фото: Микола Бочко

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс вердикт щодо поєдинку київського "Динамо" і "Вереса" в рамках 2-го туру УПЛ, який відбувся 1 серпня на НСК "Олімпійський".

Комітет покарав столичний клуб за неналежну організацію поєдинку. "Динамо" має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 200 000 грн, повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, під час поєдинку фанати адресували "Шахтарю", для якого НСК "Олімпійський" також є домашнім стадіоном, банер з текстом, щоб той їхав до Маріуполя.

Крім того, вболівальники влаштували бійку зі стюардами на спортивній арені.

"Динамо" очолює турнірну таблицю чемпіонату України, маючи 26 очок після 10 турів. У наступному поєдинку команда Мірчі Луческу зіграє зі "Львовом" на виїзді.

Григорій МухінГригорій Мухін
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