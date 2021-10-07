УЄФА прокоментував карту України з Кримом на презентації Євро-2024

УЄФА прокоментував презентацію карти Євро-2024, де Крим позначено як територію України.

"Карта України в анімаційному відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка була широко схвалена державами-членами і яка визнає територіальні межі України з Кримом", - цитує Metaratings заяву пресслужби УЄФА.

Презентація бренда, логотипа та слогану Євро-2024, який пройде в Німеччині в десяти містах, відбулася 5 жовтня в столиці країни на "Олімпіаштадіоні".

Додамо, що жеребкування відбіркового раунду Євро-2024 пройде 9 жовтня 2022 року у Франкфурті.

Нагадаємо, Аксьонова обурила карта України з Кримом на презентації УЄФА логотипу Євро-2024.