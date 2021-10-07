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Ф'юрі перед поєдинком з Вайлдером саркастично висловився про Усика

Британець на вихідних буде відстоювати свій чемпіонський пояс.

Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG
Тайсон Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) на пресконференції перед трилогією з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 KO) вирішив вколоти володаря титулів WBO, WBA, IBF і IBO Олександра Усика (19-0, 13 KO).

"Я вчора сказав, що я єдиний непереможений чемпіон у суперважкій вазі. Але я забув Олександра Усика, п'ятихвилинного чемпіона. Я прошу вибачення за це", - заявив британець.

Нагадаємо, що титульний бій між "Циганським королем" і "Бронзовим бомбардувальником" відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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