Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) на пресконференції перед трилогією з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 KO) вирішив вколоти володаря титулів WBO, WBA, IBF і IBO Олександра Усика (19-0, 13 KO).

"Я вчора сказав, що я єдиний непереможений чемпіон у суперважкій вазі. Але я забув Олександра Усика, п'ятихвилинного чемпіона. Я прошу вибачення за це", - заявив британець.

@Tyson_Fury didn't mean to forget you Usyk 😬 pic.twitter.com/eKFUoRzDm0 — Top Rank Boxing (@trboxing) October 6, 2021

Нагадаємо, що титульний бій між "Циганським королем" і "Бронзовим бомбардувальником" відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі.