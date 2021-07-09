Титульний бій Ф'юрі і Вайлдера перенесли через коронавірус у британця

Третій бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC англійцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21КО) і американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41КО) перенесено через позитивний тест на коронавірус у Ф'юрі, повідомляє ESPN.

Очікується, що поєдинок, який мав відбутися 24 липня в Лас-Вегасі, пройде 9 жовтня. Місцем проведення бою залишиться T-Mobile Arena.

За інсайдерською інформацією, спочатку коронавірусом заразилися декілька чоловік з табору британця.

Реванш між Ф'юрі і Вайлдером призначив спортивний арбітраж, оскільки "Циганський король" відмовив американцеві в третьому поєдинку і готувався до бою за звання абсолютного чемпіона світу проти співвітчизника Ентоні Джошуа.

Ф'юрі і Вайлдер не виходили на ринг з моменту свого реваншу в лютому 2020 року, коли Тайсон переміг технічним нокаутом і відібрав у американця пояс чемпіона світу.