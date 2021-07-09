Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
В порту Дубая пролунав потужний вибух
В порту Дубая пролунав потужний вибух
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
ГоловнаСпорт

Титульний бій Ф'юрі і Вайлдера перенесли через коронавірус у британця

Реванш-2 відкладено на жовтень.

Титульний бій Ф'юрі і Вайлдера перенесли через коронавірус у британця
Деонтей Вайлдер (зліва) і Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

Третій бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC англійцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21КО) і американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41КО) перенесено через позитивний тест на коронавірус у Ф'юрі, повідомляє ESPN.

Очікується, що поєдинок, який мав відбутися 24 липня в Лас-Вегасі, пройде 9 жовтня. Місцем проведення бою залишиться T-Mobile Arena.

За інсайдерською інформацією, спочатку коронавірусом заразилися декілька чоловік з табору британця.

Реванш між Ф'юрі і Вайлдером призначив спортивний арбітраж, оскільки "Циганський король" відмовив американцеві в третьому поєдинку і готувався до бою за звання абсолютного чемпіона світу проти співвітчизника Ентоні Джошуа.

Ф'юрі і Вайлдер не виходили на ринг з моменту свого реваншу в лютому 2020 року, коли Тайсон переміг технічним нокаутом і відібрав у американця пояс чемпіона світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також