Провести третій бій з Вайлдером "Циганського короля" зобов'язав арбітраж.

Напередодні чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21КО) і ексчемпіон Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41КО) вперше за 16 місяців зустрілися в дуелі поглядів.

Трилогія Ф'юрі - Вайлдер буде продовжена в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena, яка служить домівкою для клубу НХЛ Vegas Golden Knights.

Реванш №2 британця і американця призначено на 24 липня. Провести третій бій з Вайлдером "Циганського короля" зобов'язав арбітраж.

Це перша зустріч для боксерів з моменту їхнього реваншу в лютому минулого року, коли Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 7-му раунді на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.

На кону буде пояс чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, який Ф'юрі відібрав у Вайлдера.