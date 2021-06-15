Педрі став наймолодшим учасником ЧС і ЧЄ у своїй збірній.

На Євро-2020 півзахисник збірної Іспанії і "Барселони" Педрі відіграв увесь поєдинок зі шведами, відтак став наймолодшим гравцем національної команди, який відпрацював на матчі чемпіонату світу чи Європи.

На момент зустрічі Педрі було 18 років і 201 день. Він побив рекорд Сеска Фабрегаса, який у віці 19 років і 41 дня зіграв у поєдинку Чемпіонату світу-2006 проти збірної України (4:0).

Нагадаємо, у першому турі групи Е Чемпіонату Європи з футболу сталася перша сенсація: у Севільї збірна Іспанії приймала команду Швеції, і матч завершився безгольовою нічиєю - 0:0. Скандинави збудували навколо свого штрафного майданчика "середньовічну стіну", пробити яку "Фурія Роха" не змогла.

18y 201d - Pedri 🇪🇸 will be the youngest Spanish player to appear in a single game of a Major tournament (18y 201d) surpassing Cesc Fabregas vs Ukraine in 2006 World Cup (19y 41d). Reality#EURO2020 #ESP #spainsweden pic.twitter.com/O4ZxYOI7jh — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2021

Зазначимо, у наступному турі, 18 червня, шведи зіграють проти несподіваних лідерів групи - словаків, а іспанці - проти Польщі (19 червня).

Додамо, що матч Словаччина - Польща з автоголом і вилученням гравця польської збірної завершився перемогою словаків - 2:1.

Огляд матчу Іспанія - Швеція.

Огляд матчу Словаччина - Польща.