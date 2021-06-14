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Угода про бій Джошуа - Усик перебуває на узгодженні в української сторони, - Гірн

Глава Matchroom Boxing розповів про організацію поєдинку супертяжів.

Угода про бій Джошуа - Усик перебуває на узгодженні в української сторони, - Гірн
Едді Гірн
Фото: Комерсантъ

Британський промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) Едді Гірн прокоментував ситуацію з переговорами щодо організації бою його клієнта з українським українським боксером Олександром Усиком (15-0, 12 КО).

Глава компанії Matchroom Boxing зазначив, що угоду про бій відправлено промоутеру українця.

"Ми відправили угоду Олександру Красюку в середу чи четвер. Тож ми просто чекаємо на коментар.

Ми не очікуємо багатьох коментарів, тому що більшість деталей вже узгоджено. Сподіваюся, впораємося цього тижня", - заявив Гірн у коментарі iFL TV.

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