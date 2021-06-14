Фото: Twitter Тімоті Кастань

На Євро-2020 у матчі Бельгія - Росія (3:0) подвійний перелом очниці отримав захисник бельгійської команди Тімоті Кастань.

Гравець англійського "Лестера" невдало зіткнувся з Далером Кузяєвим. У результаті не зіграє в матчах чемпіонату Європи.

"Погані новини. Сумно бачити, що Тімоті більше не зіграє на турнірі. У нього подвійний перелом, тому йому необхідно лікуватися", - цитує головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса Sky Sports.

У другому турі групи В Бельгія зустрінеться з Данією 17 червня.

Нагадаємо, данці свій перший матч на Євро програли фінам - 0:1.