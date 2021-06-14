Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем

У стартовому матчі групи D на Євро-2020 збірна Англії зуміла повернути боржок хорватам за програш у півфіналі ЧС-2018.

Єдиний гол, забитий Рахімом Стерлінгом на 57-й хвилині, приніс британцям перемогу на "Вемблі" - 1:0.

На 82-й хвилині сталася історична подія - на поле в складі "Трьох левів" вийшов Джуд Беллінгем.

Таким чином, англієць став наймолодшим футболістом в історії чемпіонатів Європи (17 років і 349 днів). Джуд побив рекорд, зафіксований на Євро-2012 голландським захисником Єтро Віллемсом (18 років і 71 день).