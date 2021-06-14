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Футболіст збірної Англії став рекордсменом чемпіонатів Європи

Джуд Беллінгем зафіксував нове вікове досягнення.

Джуд Беллінгем
Фото: EPA/UPG
Джуд Беллінгем

У стартовому матчі групи D на Євро-2020 збірна Англії зуміла повернути боржок хорватам за програш у півфіналі ЧС-2018.

Єдиний гол, забитий Рахімом Стерлінгом на 57-й хвилині, приніс британцям перемогу на "Вемблі" - 1:0.

На 82-й хвилині сталася історична подія - на поле в складі "Трьох левів" вийшов Джуд Беллінгем.

Таким чином, англієць став наймолодшим футболістом в історії чемпіонатів Європи (17 років і 349 днів). Джуд побив рекорд, зафіксований на Євро-2012 голландським захисником Єтро Віллемсом (18 років і 71 день).

Огляд матчу Англія - Хорватія.

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