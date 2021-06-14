У стартовому матчі групи D на Євро-2020 збірна Англії зуміла повернути боржок хорватам за програш у півфіналі ЧС-2018.
Єдиний гол, забитий Рахімом Стерлінгом на 57-й хвилині, приніс британцям перемогу на "Вемблі" - 1:0.
На 82-й хвилині сталася історична подія - на поле в складі "Трьох левів" вийшов Джуд Беллінгем.
Таким чином, англієць став наймолодшим футболістом в історії чемпіонатів Європи (17 років і 349 днів). Джуд побив рекорд, зафіксований на Євро-2012 голландським захисником Єтро Віллемсом (18 років і 71 день).
Огляд матчу Англія - Хорватія.
RECORD! Jude Bellingham becomes youngest player in history to appear at a EURO (17 years and 349 days) 👏#EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021