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Ще від однієї команди на Євро-2020 зажадали замінити форму

Під приціл потрапила збірна Північної Македонії.

Збірна Північної Македонії
Фото: EPA/UPG
Збірна Північної Македонії

Протести з приводу заміни форм на Євро-2020 стають вірусними. Не встигли вщухнути пристрасті щодо нової форми збірної України, ще від однієї команди, яка виступає з українцями в групі С, зажадали змінити форму.

Влада Греції спільно з Грецькою національною федерацією футболу поскаржилися в УЄФА на герб на майці Північної Македонії, повідомляє ekathimerini.com.

Греків не задовольняє використання на гербі назви Федерації футболу Македонії, тому що в назві немає слова "Північна".

Македонія в 2019-му році офіційно змінила назву на Північну Македонію в обмін на те, що Греція не буде перешкоджати країні вступити в Євросоюз і НАТО.

На запит греків відреагувало Міністерство закордонних справ Північної Македонії. За їхнім твердженням, назва ФФМ не підлягає коригуванню відповідно до Преспанської угоди.

"Федерація футболу Македонії - це незалежна і некомерційна організація, яка зареєстрована в центральному реєстрі як НГО і не отримує державних грошей. Преспанська угода охоплює установи, які отримують державні гроші. Так как ФФМ не отримує державних грошей, вона не зобов'язана коригувати назву відповідно до Преспанської угоди", - цетує міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі "Балканський оглядач".

Додамо, що Північна Македонія грає на європейському футбольному чемпіонаті вперше в своїй історії.

Свій перший історичний поєдинок збірна провела напередодні в Бухаресті проти Австрії і поступилася - 1:3.

Огляд матчу Австрія - Північна Македонія.

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