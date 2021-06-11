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Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України

"Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави".

Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України з футболу завершилися "переможним компромісом".

Про це він написав у фейсбуці.

"Вони (переговори, - ред.) були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут... Футбол - гра мільйонів, яка об'єднує та надихає. А кожна команда світу має гарантоване право популяризувати офіційні футбольні символи своєї країни. Підсумки перемовин наступні. На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: "Слава Україні" та "Героям Слава!", зображення карти України з її неподільними кордонами - Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст. Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні", - зазначив Павелко.

Він наголосив, що українська сторона довела, що "Слава Україні!", "Героям Слава!", великий герб збірної на карті України - це офіційні футбольні символи нашої країни. За словами Павелка, в УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

Крім того, представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло "Героям Слава!" на футболках ще в грудні минулого року.

"Але з урахуванням нового рішення від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020. Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу! На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це - затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні». Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців", - пояснив Павелко.

Нагадаємо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслом "Слава Україні". Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган.

10 червня Павелко терміново вилетів у Рим на переговори з цього питання.

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