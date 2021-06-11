Павелко запропонував узаконити гасло "Героям слава!" як офіційний футбольний символ України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко не згоден з рішенням УЄФА зобов'язати збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава!".

Функціонер закликав узаконити гасло як офіційний футбольний символ країни.

Павелко вважає, що українська футбольна громадськість уже давно визнає фрази "Слава Україні!" і "Героям слава!" законними символами нашої країни і їх необхідно захистити юридично.

Для цього глава УАФ скликає термінове онлайнове засідання виконкому УАФ.

"Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені у футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання виконкому УАФ. Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію Української асоціації футболу, мільйонів наших вболівальників і футболістів збірної. Така позиція стане відповіддю на численні коментарі, дзвінки і голоси підтримки на адресу УАФ і команди Андрія Шевченка, які ми отримуємо після презентації нової форми збірної з картою України та гаслами "Слава Україні!", "Героям слава!".

Завтра на розгляд і голосування членів виконкому УАФ запропонував винести кілька питань:

про затвердження статусу офіційних футбольних символів України — гасел "Слава Україні!" і "Героям Слава!";

про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України в її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей).

Дякую усім нашим вболівальникам за шалену підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної. Дякую вам за небайдужість, за ваші відверті публічні позиції і таку щиру реакцію на сьогоднішні події.

Насправді намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші «друзі» сприяли тому, що сьогодні всі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їхню неефективність.

І, за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їхню неймовірну енергетику.

Це побачив і відчув увесь світ!

Слава Україні!

ГЕРОЯМ СЛАВА!" - написав Павелко у своєму Facebook.