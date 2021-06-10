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УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"

Екіпірувальникам доведеться попрацювати.

УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"
Фото: УАФ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проаналізував нову форму збірної України після запиту Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

За повідомленням Football.ua, рішення УЄФА підтвердили в Українській асоціації футболу (УАФ).

При цьому наголошено, що напис "Слава Україні" залишиться на формі, оскільки в УЄФА не побачили в ньому політичного підтексту. А ось слоган "Героям слава" потрібно прибрати, тому що в поєднанні з першим написом він містить очевидний політичний сенс.

Також підтверджено, що карту України з Кримським півостровом на екіпіровці в організації вважають прийнятною, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявив, що форма була узгоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні.

Нагадаємо, що в Росії можуть посадити до в'язниці строком на 5 років за носіння нової форми збірної України.

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