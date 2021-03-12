УАФ заборонила донецькому "Олімпіку" грати на стадіоні "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) розглянув рапорти офіційних осіб матчу 17-го туру УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" (0:1).

Було визнано, що організація матчу на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського з боку ФК "Олімпік" не відповідала вимогам Регламенту УПЛ і Регламенту інфраструктури стадіонів і заходів безпеки проведення змагань з футболу УАФ.

Зокрема, клуб-господар не забезпечив належного рівня безпеки під час підготовки та проведення матчу, наслідком чого стала несанкціонована поява президента клубу ("Олімпіка", - прим. LB.ua) в суддівській кімнаті та на післяматчевому флешінтерв’ю.

Крім того, клуб-господар не забезпечив належного від’їзду бригади арбітрів матчу зі стадіону, що є порушенням регламентних вимог.

КДК УАФ зважив на попередні рішення від 28 серпня 2020 року та 26 лютого 2021 року, якими ФК "Олімпік" і стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського було попереджено про можливість заборони використання стадіону для проведення матчів УПЛ, ПФЛ і Кубка України з футболу через неналежний рівень організації командами заходів безпеки на ньому.

За результатами розгляду КДК УАФ ухвалив рішення про накладення на ФК "Олімпік" штрафу в розмірі 500 000 грн за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ. Клуб попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у разі повторних порушень.

КДК УАФ також на підставі відповідної рекомендації Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ заборонив ФК "Олімпік" використовувати стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського для проведенням матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021 у зв’язку з низьким рівнем забезпечення безпеки на стадіоні та невиконанням регламентних вимог УПЛ та УАФ.

У зв’язку із систематичними порушеннями норм регламентних вимог УПЛ та УАФ під час проведення матчів на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського КДК УАФ рекомендував Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ розглянути питання про заборону використовувати стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського для проведенням матчів УПЛ, ПЛФ і Кубка України з футболу до кінця сезону-2020/2021 та про можливість проведення матчів на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського в сезоні-2021/2022 після окремого рішення Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ з урахуванням неухильного дотримання клубами всіх регламентних вимог з питань безпеки.