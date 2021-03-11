Подорожі за кордон у 2021 році, що важливо знати
Подорожі за кордон у 2021 році, що важливо знати
У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»
Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»
НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК
НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК
У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші (оновлено)
У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші (оновлено)
Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ
Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
ГоловнаСпорт

На Алеї зірок у Києві відкрили три іменні зірки видатним українським спортсменам

Увічнили імена Єлизавети Мерешко, Людмили Турищевої і Анатолія Дем'яненка.

Фото: УАФ

На Алеї зірок у Києві відкрили іменні зірки трьом спортсменам, які прославили Україну на світовому рівні.

З'явилися імена чотириразової переможниці і бронзової призерки Паралімпійських ігор-2016 з плавання Єлизавети Мерешко, чотириразової олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Людмили Турищевої, а також ексгравця і тренера "Динамо" Анатолія Дем'яненка.

Нагадаємо, Турищева після закінчення спортивної кар'єри протягом 10 років (1991-2000) очолювала Федерацію гімнастики України.

Дем'яненко як футболіст "Динамо" п'ять разів ставав чемпіоном СРСР, чотири рази перемагав у Кубку СРСР, а також вигравав Кубок володарів Кубків і Суперкубок УЄФА.

У 1988 році разом зі збірною СРСР Дем'яненко виграв "срібло" чемпіонату Європи.

Зараз Дем'яненко обіймає посаду першого віцепрезидента Української асоціації футболу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також