На Алеї зірок у Києві відкрили три іменні зірки видатним українським спортсменам

Фото: УАФ

На Алеї зірок у Києві відкрили іменні зірки трьом спортсменам, які прославили Україну на світовому рівні.

З'явилися імена чотириразової переможниці і бронзової призерки Паралімпійських ігор-2016 з плавання Єлизавети Мерешко, чотириразової олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Людмили Турищевої, а також ексгравця і тренера "Динамо" Анатолія Дем'яненка.

Нагадаємо, Турищева після закінчення спортивної кар'єри протягом 10 років (1991-2000) очолювала Федерацію гімнастики України.

Дем'яненко як футболіст "Динамо" п'ять разів ставав чемпіоном СРСР, чотири рази перемагав у Кубку СРСР, а також вигравав Кубок володарів Кубків і Суперкубок УЄФА.

У 1988 році разом зі збірною СРСР Дем'яненко виграв "срібло" чемпіонату Європи.

Зараз Дем'яненко обіймає посаду першого віцепрезидента Української асоціації футболу.