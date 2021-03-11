У Білорусі розкритикували рішення МОК не визнавати сина Лукашенка головою НОК

Фото: sb.by Олександр і Віктор Лукашенки

Національний олімпійський комітет Республіки Білорусь на офіційному сайті прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не визнавати обрання сина президента країни Олександра Лукашенка Віктора Лукашенка на посаду голови НОК.

"Позицію МОК щодо "невизнання обрання Віктора Лукашенка новим президентом НОК Білорусі та Дмитра Баскова членом виконкому НОК" вважаємо абсолютно необґрунтованою. Звітно-виборні олімпійські збори, на яких і був обраний новий керівник і склад виконкому нашої організації, відбулися за участю всієї спортивної громадськості країни - чемпіонів і призерів Ігор, діючих спортсменів, тренерів, керівників спортивних організацій - виключно відповідно до статуту НОК Білорусі та чинного законодавства Республіки Білорусь", - йдеться в заяві.

"Переконані, що це рішення має суто політичний характер, тим самим порушуючи принцип "спорт поза політикою". Дії Міжнародного олімпійського комітету не мають під собою доказової бази, засновані на суб'єктивізмі і політиці "подвійних стандартів", завдаючи тим самим шкоди репутації олімпійського руху на міжнародній спортивній арені.

Заява МОК не є підставою для припинення повноважень президента НОК Білорусі Віктора Лукашенка і члена виконкому Дмитра Баскова.

Укотре заявляємо про готовність до конструктивних переговорів з керівництвом Міжнародного олімпійського комітету", - говорить комюніке.

"НОК Білорусі, як і раніше, відкрито запрошує представників МОК у Мінськ для комплексного і всебічного вивчення ситуації і прямого діалогу з білоруським спортивним співтовариством. У свою чергу, в разі збереження дискримінаційного підходу щодо білоруського олімпійського руху ми залишаємо за собою право оскаржити це рішення відповідно до міжнародного спортивного законодавства", - зазначено в заяві.

Раніше в МОК пояснили, чому Лукашенко-молодший не може очолювати НОК.

"МОК не визнає Віктора Лукашенко президентом Національного олімпійського комітету Білорусі", - заявив на пресконференції директор з комунікацій МОК Марк Адамс.

"МОК розчарований, що НОК не врахував інформацію з нашого попереднього рішення від 7 грудня, де ми вказували, що керівництво НОК Білорусі робить недостатньо для захисту спортсменів від дискримінації за політичною ознакою", - заявив функціонер.