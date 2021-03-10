І якщо в парі "Боруссія" (Дортмунд) - "Севілья" все було більш-менш зрозуміло (після першого матчу, виграного німецьким клубом на виїзді 3:2, шанси іспанців пройти в наступну стадію турніру був мінімальним), то матч у Турині між "Ювентусом" і "Порту" був не таким передбачуваним.
Highlights матчу "Боруссія" - "Севілья" (2:2).
Нагадаємо, туринцям необхідно було ліквідувати гандикап в один м'яч (1:2).
Першу половину матчу підопічні Андреа Пірло відверто провалили - 0:1, гол з пенальті забив Сержіу Олівейра.
На 49-й хвилині Федеріко К'єза зрівняв рахунок - 1:1.
А на 63-й хвилині К'єза зробив дубль і довів рахунок до рівного за сумою двох матчів - 2:1.
Мало хто міг у ці хвилини припустити, що за пів години ігрового часу "Ювентус" не зможе розвинути свою перевагу.
Однак гості зуміли довести поєдинок до екстратаймів, а в другому з них, на 115-й хвилині, Олівейра відповів К'єзі своїм дублем і зрівняв рахунок - 2:2.
Футболістам "Ювентуса" відводилося лише 5 хвилин на те, щоб вони забили два голи. І вже на 117-й хвилині Адріан Рабьо 50% плану виконав і знову вивів господарів уперед - 3:2.
Але такий потрібний четвертий гол Кріштіану Роналду і Ко. забити не змогли. І "Ювентус" другий рік поспіль зупиняється на стадії 1/8 фіналу.
Highlights матчу "Ювентус" - "Порту".
Сьогодні ми дізнаємося ще двох учасників 1/4 фіналу. ПСЖ прийме "Барселону", а "Ліверпуль" - РБ "Лейпциг".