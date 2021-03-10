"Стара синьйора" другий рік поспіль програє андердогу в першому ж раунді плей-оф.

Фото: EPA/UPG ФК "Порту"

Відбулися перші два матчі у відповідь стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

І якщо в парі "Боруссія" (Дортмунд) - "Севілья" все було більш-менш зрозуміло (після першого матчу, виграного німецьким клубом на виїзді 3:2, шанси іспанців пройти в наступну стадію турніру був мінімальним), то матч у Турині між "Ювентусом" і "Порту" був не таким передбачуваним.

Highlights матчу "Боруссія" - "Севілья" (2:2).

Нагадаємо, туринцям необхідно було ліквідувати гандикап в один м'яч (1:2).

Першу половину матчу підопічні Андреа Пірло відверто провалили - 0:1, гол з пенальті забив Сержіу Олівейра.

Фото: EPA/UPG Сержіу Олівейра

На все про все господарям залишалося 45 хвилин. І "Ювентусу" вдалося змінити перебіг поєдинку. Хронологія дебюту другої половини зустрічі була стрімкою.

На 49-й хвилині Федеріко К'єза зрівняв рахунок - 1:1.

Фото: EPA/UPG Федеріко К'єза

Через 5 хвилин гості залишилися в меншості - герой першого тайму Мехді Таремі, який заробив для своєї команди пенальті, примудрився за дві хвилини отримати від авторитетного нідерландського рефері Бйорна Кейперса дві жовті картки і залишив поле.

А на 63-й хвилині К'єза зробив дубль і довів рахунок до рівного за сумою двох матчів - 2:1.

Фото: EPA/UPG Федеріко К'єза

Мало хто міг у ці хвилини припустити, що за пів години ігрового часу "Ювентус" не зможе розвинути свою перевагу.

Однак гості зуміли довести поєдинок до екстратаймів, а в другому з них, на 115-й хвилині, Олівейра відповів К'єзі своїм дублем і зрівняв рахунок - 2:2.

Фото: EPA/UPG Сержіу Олівейра

Футболістам "Ювентуса" відводилося лише 5 хвилин на те, щоб вони забили два голи. І вже на 117-й хвилині Адріан Рабьо 50% плану виконав і знову вивів господарів уперед - 3:2.

Але такий потрібний четвертий гол Кріштіану Роналду і Ко. забити не змогли. І "Ювентус" другий рік поспіль зупиняється на стадії 1/8 фіналу.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Нагадаємо, в сезоні-2019/20 туринці також не змогли подолати бар'єр першого раунду плей-оф, програвши аутсайдеру "Ліону".

Highlights матчу "Ювентус" - "Порту".

Сьогодні ми дізнаємося ще двох учасників 1/4 фіналу. ПСЖ прийме "Барселону", а "Ліверпуль" - РБ "Лейпциг".