Роналду став першим футболістом в історії, який забиває 20+ голів у чемпіонаті 12-й сезон поспіль

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

У стартовому матчі 25-го туру Серії А "Ювентус" на своєму полі розгромив "Спецію" - 3:0 - і продовжив погоню за лідером чемпіонату "Інтером".

Один гол записав на свій рахунок Кріштіану Роналду.

Тож 36-річний португалець став першим футболістом в історії, який забив 20+ голів у кожному з 12 сезонів у топ-5 європейський ліг.

12 - Cristiano Ronaldo is the first player to score 20+ goals in each of the last 12 seasons in the top-5 European Leagues. Giant.#JuveSpezia pic.twitter.com/UN1LBAwBRc — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2021

Востаннє CR7 не зміг подолати планку у 20 забитих м'ячів у чемпіонаті в сезоні-2008/09 - своєму останньому в складі МЮ. Тоді на його рахунку було 18 голів в АПЛ.

Крім того, ця зустріч стала для Роналду 600-ю в національних чемпіонатах. Форвард провів 292 поєдинки в Ла Лізі, 196 - в АПЛ, 85 - у Серії А і 27 - в чемпіонаті Португалії.

600 - Cristiano Ronaldo colleziona stasera la presenza numero 600 in carriera in gare di campionato. Insaziabile.#JuveSpezia pic.twitter.com/S9eHunZuDO — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2021

Огляд матчу "Ювентус" - "Спеція".