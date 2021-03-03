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Роналду став першим футболістом в історії, який забиває 20+ голів у чемпіонаті 12-й сезон поспіль

Кріштіану нестримний.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

У стартовому матчі 25-го туру Серії А "Ювентус" на своєму полі розгромив "Спецію" - 3:0 - і продовжив погоню за лідером чемпіонату "Інтером".

Один гол записав на свій рахунок Кріштіану Роналду.

Тож 36-річний португалець став першим футболістом в історії, який забив 20+ голів у кожному з 12 сезонів у топ-5 європейський ліг.

Востаннє CR7 не зміг подолати планку у 20 забитих м'ячів у чемпіонаті в сезоні-2008/09 - своєму останньому в складі МЮ. Тоді на його рахунку було 18 голів в АПЛ.

Крім того, ця зустріч стала для Роналду 600-ю в національних чемпіонатах. Форвард провів 292 поєдинки в Ла Лізі, 196 - в АПЛ, 85 - у Серії А і 27 - в чемпіонаті Португалії.

Огляд матчу "Ювентус" - "Спеція".

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