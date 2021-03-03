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"Манчестер Сіті" повторив дивовижний рекорд "Арсеналу" в Англійській прем'єр-лізі

"Містяни" здобули чергову перемогу в чемпіонаті.

"Манчестер Сіті" повторив дивовижний рекорд "Арсеналу" в Англійській прем'єр-лізі
"Манчестер Сіті"
Фото: EPA/UPG

У рамках стартового матчу 27-го туру Англійської прем'єр-ліги беззаперечний лідер чемпіонату "Манчестер Сіті" передбачувано обіграв на "Етіхаді" "Вулвергемптон" - 4:1.

При цьому перемога підопічним Хосепа Гвардіоли, незважаючи на великий рахунок, далася непередбачувано важко. Варто зазначити, що до 80-ї хвилини рахунок був рівним - 1:1.

Однак в ендшпілі сил команді Нуну Ешпіріту Санту не вистачило.

Тож "містяни" добилися 21-ї перемоги поспіль у поточному сезоні в усіх турнірах, тим самим продовживши свій унікальний рекорд для англійських клубів.

"Манчестер Сіті" не програє вже у 28 іграх у всіх змаганнях (25 перемог і три нічиї), що є повторенням їхнього клубного рекорду, встановленого з квітня по грудень 2017 року.

Крім того, це був 19-й поспіль матч в АПЛ, протягом якого "МанСіті" не поступався в рахунку. Клуб з "Етіхаду" повторив рекорд "Арсеналу", встановлений у сезоні 1998/99.

Востаннє "Манчестер Сіті" програвав у матчі 9-го туру проти "Тоттенгема", який відбувся 21 листопада 2020 року і закінчився перемогою "шпор" - 2:0. Зазначимо, що після тієї поразки "містяни" опустилися на 9 місце в турнірній таблиці.

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