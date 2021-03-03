​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Останній імператор
Останній імператор
Російська акторка отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну
Російська акторка отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
ГоловнаСпорт

Помер російський футбольний коментатор Розанов, який працював на українському ТБ

В останні роки він боровся з онкологічною хворобою.

Помер російський футбольний коментатор Розанов, який працював на українському ТБ
Фото: www.livesport.ru

На 60-му році життя помер російський футбольний коментатор Юрій Розанов, який працював на українському телеканалі "Футбол 1".

Про це повідомив коментатор Михайло Моссаковський у твіттері.

Розанов в останні роки боровся з онкологічною хворобою, багато разів проходив курси хіміотерапії. Влітку 2020 року він казав, що в якийсь момент пішов на поправку, проте потім у нього виявили нові злоякісні утворення.

Розанов працював на телебаченні і радіо. Коментував переважно футбольні та хокейні матчі. З 2012 до 2014 року працював на українському телеканалі "Футбол 1". Розанов коментував матчі української та зарубіжних ліг, створив власний проект, а також був співведучим "Великого футболу". Окрім того, маститий коментатор проводив майстер-класи з українськими колегами.

Співпрацював із EA Sports та був голосом популярного футбольного симулятора FIFA.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також