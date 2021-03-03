Помер російський футбольний коментатор Розанов, який працював на українському ТБ

В останні роки він боровся з онкологічною хворобою.

На 60-му році життя помер російський футбольний коментатор Юрій Розанов, який працював на українському телеканалі "Футбол 1".

Про це повідомив коментатор Михайло Моссаковський у твіттері.

Розанов в останні роки боровся з онкологічною хворобою, багато разів проходив курси хіміотерапії. Влітку 2020 року він казав, що в якийсь момент пішов на поправку, проте потім у нього виявили нові злоякісні утворення.

Розанов працював на телебаченні і радіо. Коментував переважно футбольні та хокейні матчі. З 2012 до 2014 року працював на українському телеканалі "Футбол 1". Розанов коментував матчі української та зарубіжних ліг, створив власний проект, а також був співведучим "Великого футболу". Окрім того, маститий коментатор проводив майстер-класи з українськими колегами.

Співпрацював із EA Sports та був голосом популярного футбольного симулятора FIFA.