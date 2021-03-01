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Помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко

Колишньому очільнику МЗС було 82 роки.

Помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко
Фото: oralhistory.org.ua

Перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко помер у віці 82 років.

Про це повідомили українські дипломати.

"З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії, - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!" - написав Костянтин Єлісєєв, який був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.

"Не маю слів. Не маю сліз. Пішов у вічність Анатолій Максимович Зленко - мій дорогий вчитель, мій другий батько, моя наука, моя дипломатія... Вічна пам‘ять і вічна слава патріарху української дипломатії!" - написав дипломат Маркіян Лубківський.

Нагадаємо, що Зленко був міністром закордонних справ двічі - у 1990-1994 та 2000-2003 роках. Він також займав посади постійного представника України при ООН, посла у Франції та Португалії. Був представником України в Комісії ООН з прав людини.

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