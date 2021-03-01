Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі"

Про це "Детектору медіа" в неділю, 28 лютого, повідомив генеральний директор каналу Володимир Мжельський.

"Ми розвісили борди, у яких написано, що він буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу", — сказав Мжельський, коментуючи рекламу з Луценко, яка з'явилась на цьому тижні.

У понеділок, 1 березня, на сайті "5 каналу" з'явився офіційний анонс шоу Луценка.

"З 11 березня на "5 каналі" стартує політичне ток-шоу "Прямим текстом з Юрієм Луценком". Це гостра дискусія на головні політичні теми тижня. Прогноз розвитку подій, аналіз помилок влади, представлення альтернативного вирішення проблем України. Невід'ємним елементом програми є "голос народу" – бліцопитування людей на болючі питання. Глядач обов'язково почує думки на заявлені теми ефіру не лише ведучого і гостей програми, а й пересічних українців з різних регіонів", - повідомив канал.

"Мовчати не хочу і не буду. Буду говорити прямим текстом", - говорить сам Луценко в тізері передачі.

Нагадаємо, що власником "5 каналу" є Петро Порошенко. Вони з Луценком - куми, у 2013 році Луценко з дружиною Порошенка хрестив дочку Юрія Стеця.

У 2016-2019 роках Луценко був генеральним прокурором при президентові Порошенку, а до того очолював фракцію "Блок Петра Порошенка" та однойменну партію.

На початку 2000-х років Луценко був головним редактором тижневика "Грані плюс".