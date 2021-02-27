Порошенко: Кримську платформу запропоновано в базових документах Європарламенту

Створення так званої Кримської платформи це правильне рішення, яке базується на стратегії деокупації Криму. Про це під час телемарафону «Крим – це Україна» в ефірі телеканалів «Прямий», «5 канал» та «Еспресо» експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. При цьому він застерігає нинішню владу від надмірного захоплення декларативними заходами, які можуть зруйнувати попередні здобутки міжнародної коаліції на підтримку України.

«У 2015 році проти близько 400 осіб фізичних і 90 осіб юридичних за окупацію Криму і за агресію проти нашої країни на Сході застосовані санкції. ...Створення Кримської платформи – це правильно. Кримську платформу запропоновано в базових документах Європарламенту, які підготовлені за пропозицією України ще в 2016-му році. Проблема не в тому, щоб запросити представників або лідерів низки країн. Проблема в тому, щоб забезпечити механізм, який би реалізовував деокупацію Криму», – наголошує Пооошенко.

Порошенко зазначив, що прагне успіху для майбутнього саміту Кримської платформи.

«Сказали, що через два тижні нам представлять стратегію деокупації Криму. Що вона буде відрізнятися від того, що ми вже зробили. Я залюбки її подивлюся. Йдеться про суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, про звільнення Криму. Безумовно, я готовий долучитися до цих проєктів та процесів. ...Мені байдуже, хто це принесе в Україну – Порошенко, Зеленський, громадянське суспільство чи будь-хто. Тому що бути справжнім державником і патріотом – це означає працювати не на рейтинг, а на успіх своєї рідної України», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».