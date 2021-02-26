РНБО доручила розробити законопроєкт про подвійне громадянство, яке не можна буде використовувати в інтересах інших держав

"Для нашої країни є певні виклики, які пов'язані з тим, що, свого часу, Російська Федерація використала цей інструмент".

Протягом найближчих двох місяців Кабінет міністрів повинен розробити проєкт закону про подвійне громадянство, який допоможе не допустити громадян інших країн до управління державою.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО, передає "Інтерфакс-Україна".

"Питання подвійного громадянства є для нашої держави вкрай важливим. Як ви знаєте, ми рухаємося в бік цивілізованих держав, які дозволяють подвійне громадянство. Але для нашої країни є певні виклики, які пов'язані з тим, що, свого часу, Російська Федерація використала цей інструмент ... Коли у нас керівник Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівник Генерального штабу були громадянами Російської Федерації. Ми не можемо цього допустити в майбутньому. У нас є також певні виклики в інших країнах. І ми сьогодні прийняли рішення, що протягом двох місяців Кабінет міністрів повинен запропонувати законопроєкт", -зазначив Данілов.

Як повідомляли, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому планували розглянути державну стратегію деокупації Криму та нові санкції.

За повідомленням ЗМІ, на засіданні 26 лютого, серед іншого, РНБО розгляне можливість позбавлення державних нагород, військових і почесних звань осіб, причетних до сприяння російській агресії.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту, який дозволяє подвійне громадянство.

Офіційно подвійне громадянство в Україні заборонено, але де-факто паспорти іноземних держав мають десятки тисяч українців.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба виступив за подвійне громадянство українців, але не з РФ.