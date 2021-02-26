У Раді Європи закликали Росію дотримуватися прав людини в окупованому Криму

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, який головує в Комітеті міністрів Ради Європи, засудив окупацію Кримського півострова Росією і підтвердив підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Відповідну заяву Маас зробив у зв'язку з сьомою річницею незаконної анексії Криму Росією.

"Комітет міністрів (Ради Європи, - ред.), як і раніше, занепокоєний тим, що після незаконної анексії Російською Федерацією ситуація з правами людини на Кримському півострові значно погіршилася. Зважаючи на рішення Європейського суду з прав людини від 14 січня 2021 року щодо Криму, я закликаю Росію повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та міжнародних стандартів у сфері прав людини, зокрема шляхом надання безперешкодного доступу регіональним і міжнародним механізмам моніторингу прав людини, а також неурядовим правозахисним організаціям у Криму й Севастополі", - йдеться в заяві.

Маас нагадав про засудження Комітетом незаконної анексії, яка є порушенням міжнародного права, і наголосив на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і висновків Паризького саміту для припинення військового конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли, президент США Джо Байден у сьому річницю окупації Криму Росією заявив, що Крим - це Україна, і США будуть разом з Україною протистояти агресивним діям РФ.