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"Crimea is me": на офіційному Twitter-акаунті України нагадали про День спротиву окупації Криму та Севастополя

У цей день сім років тому тисячі кримців протестували проти російської інтервенції. 

"Crimea is me": на офіційному Twitter-акаунті України нагадали про День спротиву окупації Криму та Севастополя
Активісти тримають кримськотатарський і українській прапори під час мітингу біля будівлі Верховної Ради Криму, 26 лютого 2014
Фото: EPA/UPG

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму та Севастополя, приуорчений до багатотисячного мітингу, що пройшов того дня у 2014 році.

Пам'ятна дата була впроваджена указом президента у минулому році. Офіційні українські установи сьогодні публікують нагадування про спротив проти російської окупації. Долучився до цього і Twitter-акаунт України.

"Crimea is me (Крим – це я)", – йдеться у повідомленні.

Українське МЗС нагадало, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії та здійснила спробу незаконної анексії, посилаючись при цьому на сфальсифікований "референдум". 

"Росія також провадить посилену мілітаризацію Криму. Півострів, який до окупації був відомий як курортна зона України, перетворено на російську військову базу, що становить загрозу не лише для України, а й для інших держав регіону, серед яких країни НАТО та ЄС", - зазначили в міністерстві.

Дипломати також закликали всіх міжнародних партнерів приєднуватися до Кримської платформи, створеної для консолідації зусиль щодо деокупації Криму.

"Спільними зусиллями ми відновимо справедливість і стабільність. Крим – це Україна", - зазначили в МЗС.

Служба безпеки України також нагадал, що цього дня у 2014 році тисячі кримчан вийшли на вулиці, щоб сказати усьому світу: "Крим — це Україна!".

Нагадаємо, що 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти спроб відділити Крим від України. 

Інтервенція Росії до Криму розгорнулася 20 лютого. У ніч на 27 лютого російський спецназ у формі без розпізнавальних знаків захопив будівлю Верховної Ради Криму. 

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