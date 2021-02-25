За банкіра Яценка внесли 52 млн гривень застави

За колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка внесли заставу в розмірі 52 млн гривень.

Про це сказала речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, пише "Громадське".

Гроші внесла компанія, назву якої вона не назвала.

Коли Яценко вийде з-під варти, він повинен буде носити електронний браслет, не виїжджати з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, судді, прокурора, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, а також здати на зберігання усі паспорти.

Нагадаємо, що Яценко працював в ПриватБанку з початку 90-х років до його націоналізації в 2016 році. Пізніше він став одним зі співзасновників ТОВ "Фінтех Бенд" (його частка становить 17,18%), що розвиває картковий продукт monobank.

22 лютого 2020 року Яценку підписали підозру за ч.5 ст.191 (привласнення майна) у справі про виведення 136 млн гривень з ПриватБанку перед націоналізацією, а 24 лютого - арештували з альтернативою внесення застави у розмірі 52,2 млн гривень.

Після підписання підозри Яценко ледь не втік до Австрії, літак з банкіром примусово розвернули та посадили в "Борисполі".