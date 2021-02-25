ВАКС заарештував колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка

Він може вийти з-під варти під заставу у 52,2 млн гривень.

Колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку, співзасновника monobank Володимира Яценка взяли під варту за підозрою в розтраті в особливо великих розмірах.

Яценко може вийти під заставу у 52,2 млн гривень, повідомили у пресслужбі НАБУ

"25.02.2021 за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурорами САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з колишніх топпосадовців ПАТ КБ "ПриватБанк", а саме першому заступнику голови правління - одному з підозрюваних у так званій справі ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу почалося ще увечері 24 лютого, а рішення було ухвалено тільки вранці наступного дня.

Строк дії запобіжного заходу Яценка - до 22 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що літак з Яценком у день підписання йому підозри намагався вилетіти до Відня, але завдяки діям правоохоронцям борт розвернули та посадили в "Борисполі". Там Яценкові оголосили про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Як відомо, Яценко був першим заступником голови правління ПриватБанку до його націоналізації. Крім Яценка, підозри також оголосили ексголові правління Олександру Дубілету та екскерівниці одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії (обом – поштою, адже невідомо, де вони).

За версією слідства, підозрювані у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами ПриватБанку.