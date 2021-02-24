"Слуги народу" вимагають перевести Стерненка у київське СІЗО, щоб гарантувати йому безпеку

"Просимо сприяти тому, щоб подальший судовий процес відбувся під головуванням суддів, які мають бездоганну репутацію".

Депутати від фракції "Слуга Народу" зробили заяву щодо ситуації навколо справи активіста Сергія Стерненка.

Текст документа опублікувала у фейсбуці депутатка фрації Тетяна Циба.

У ньому зазначається, що справа Стерненка, яку "зацікавлені особи намагаються перетворити на "спусковий гачок" для дестабілізації українського суспільства", насправді є лише маркером крайнього ступеню недовіри до судової системи.

"Судді-корупціонери, мотивовані хабарями відкриття або затягування розгляду справ, замовні рішення - ознаки сучасного “правосуддя по-українськи”. Судова реформа зразка 2015-2019 не виконала своїх ключових завдань - в Україні так і не відновлена суспільна довіра до судів та їх рішень. Тому загартоване війною і революціями громадянське суспільство нашої держави не може стояти осторонь та вимагає справедливості", - йдеться у заяві.

Зазначається, що сам вибір судді, демонстративного прихильника Сталіна, не може не викликати обурення.

"Більш того, «справа Стерненка» в руках такого представника правосуддя, призначеного у 2016 р. за часів Порошенка після втечі з Донецька, і сам вирок фактично відразу після рішення про накладання санкцій на Віктора Медведчука - це загроза розділення України на два радикальних ворогуючих табори. Оскільки політичні сили опозиції обох флангів роблять все, щоб представити справу, як політичне протистояння з владою, звинуватити президента, спровокувати насильство та вуличні протести, повністю маніпулюючи свідомістю громадян, справжньою ціллю яких з часів Майдану є встановлення справедливого правосуддя та верховенства права", - наголосили депутати.

У заяві наголошується на необхідності негайно провести судову реформу. "Слуги" закликають президента та голову Верховної Ради сприяти тому, щоб саме це питання стало пріоритетним на 2021 рік

Також депутати вимагають перевести Стерненка у Київське СІЗО, щоб гарантувати безпеку для його життя і здоров'я

"Вимагаємо публічного, прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях. Просимо сприяти тому, щоб подальший судовий процес відбувся під головуванням суддів, які мають бездоганну репутацію в професійному колі і мають довіру громадськості", - наголошується у заяві.

Наразі документ підписали 14 депутатів фракції.

Нагадаємо, Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини. Йому призначили позбавлення волі строком на 7 років і 3 місяці. Зараз активіст перебуває в Одеському слідчому ізоляторі.

Разом зі Стерненком до 7,3 років з частковою конфіскацією майна вчора засудили його товариша Руслана Демчука. Їх визнали винними у незаконному зберіганні зброї, викраденні людини (звільнили від покарання через строки давності) та нападі з метою заволодіння чужим майном. Мова йде про справу щодо викрадення Сергія Щербича, який у 2015 році став місцевим депутатом від проросійської партії "Родіна". Щербича у 2015 році викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату. Постраждалий написав заяву проти Стерненка, після чого активіста, який на той час очолював одеський "Правий сектор", заарештували. Через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Розслідування тяглося аж до нині.

Сам Стерненко вважає свою справу політично вмотивованою. Учора в кількох містах України відбулися протести через незгоду з вироком. Кількатисячий мітинг пройшов і під Офісом президента. У ході акції відбулися сутички поліціянтів з мітингарями, було затримано понад 20 осіб. Також відомо про кілької постраждалих, переважно - від сльозогінного газу.

У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку генерального прокурора Ірини Венедіктової через вирок Стерненку.