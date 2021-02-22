Суд обрав запобіжний захід рівненській стоматологині, яка била дітей

Міський суд задовольнив клопотання дізнавача Рівненського районного управління поліції та обрав 29-річній рівненській стоматологині, підозрюваній у вчиненні кримінальних проступків відносно дітей, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

Відповідно до ухвали суду тепер вона зобов’язана прибувати за кожною вимогою до суду або іншого визначеного органу державної влади, не відлучатися з населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Нагадаємо, 9 лютого Рівненська місцева прокуратура повідомила про відкриття за ст. 140 КК кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов'язків медиком, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

У повідомленні йшлося про те, що з відповідною заявою до поліції звернулася мешканка Рівного. За словами жінки, 4 лютого в одній зі стоматологічних клінік Рівного лікарка неналежно виконала свої професійні обов'язки, чим спричинила гнійне ураження ротової порожнини її шестирічній доньці.

18 лютого рівненській стоматологині повідомлено про підозру за чотирма фактами вчинення протиправних дій відносно дітей.