Як Фонд Ріната Ахметова допоміг дітям з вадою серця

Протягом багатьох років Фонд Ріната Ахметова допомагає дітям з діагнозом «вада серця». Адже саме від ранньої діагностики та усунення хвороби залежить подальше життя і здоров'я дитини.

"Допомога дітям завжди була пріоритетом в роботі Фонду Ріната Ахметова. Щороку в Україні з'являється на світ близько 5000 малюків із діагнозом «вада серця». Чим раніше він виявлений, тим більше у пацієнта шансів на щасливе і здорове життя в майбутньому. Тому з 2013 року Фонд став допомагати малюкам з таким діагнозом. А в 2017 році цей напрям став окремим проєктом «Рінат Ахметов – Дітям. Здорове серце». Фонд співпрацює з провідними клініками країни. Лікарі усувають недугу за допомогою спеціального імпланту – оклюдера. Це найсучасніший та нетравматичний метод лікування, через кілька днів маленький пацієнт вже може вирушити додому. Крім того, сам проєкт дав можливість лікарям освоїти сучасні методи лікування вади серця. На сьогоднішній день проведено вже 126 операцій", – розповіла Ірина Блажан, директорка проєктів і програм Фонду.

Однією з учасниць проєкту стала маленька Олена Філатова з Маріуполя. Ваду серця у неї діагностували в два рочки.

"Наша сім'я небагата, коштів на операцію просто не було. Ми були в розпачі. Розуміли, що доведеться дуже довго збирати гроші", – каже мама дівчинки Анастасія.

На допомогу прийшов Фонд Ріната Ахметова. Оленку прооперували ендоваскулярним методом.

"Це найсучасніший та нетравматичний метод лікування. Така операція проводиться без розрізів, без скальпеля. Ми проколюємо великі судини на стегні та за допомогою довгих тонких катетерів проникаємо до проблемного місця. По катетерах доставляється оклюдер – пристрій, що може розтягуватися в довгу трубочку та приймати форму парасольки розміром до 4 см. Коли парасолька досягає отвору в міжпередсердній перегородці, лікар відкриває його та фіксує. Згодом сполучна тканина проростає в нього, і оклюдер стає частиною серця. Дитина повертається до повноцінного життя. Після операції таким методом організм відновлюється за лічені дні на відміну від порожнинної операції", – пояснює Ігор Дітковський, кардіохірург Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

Тепер життю Оленки нічого не загрожує. Вона сповнена енергії та насолоджується дитинством.

"Завдяки Фонду Ріната Ахметова наша мрія здійснилася. Ви подарували нашій дівчинці здоров'я! Велика подяка", – каже Анастасія Філатова.

Ще однією дитиною, чиє життя змінив проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Здорове серце», стала Маргарита Квіт із Харківської області.

"Коли Риточці виповнився місяць, я віднесла її на плановий огляд до педіатра. Лікар помітив дивну синяву над губою дочки і направив нас до кардіолога", – розповідає мама Світлана Олексіївна.

Подальше жінка згадує зі сльозами, як страшний сон. Маргариті поставили діагноз «вроджена вада серця – вторинний дефект міжпередсердної перегородки». Після цього протягом шести років дівчинку регулярно возили на обстеження до фахівців у Київ. Під час останнього візиту лікарі повідомили батькам невтішні результати – вада збільшується.

Відкладати операцію не можна було. Однак вартість імпланту виявилась непідйомною для сім’ї. У лікарні жінці порадили звернутися до Фонду Ріната Ахметова. Так сердечко ще однієї дитини стало здоровим.

"Величезне спасибі Рінату Ахметову. Він допоміг нам тоді, коли я вже була в розпачі", – подякувала Світлана Квіт.