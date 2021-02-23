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Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

Сержант Дмитро Сардак загинув поблизу Зайцевого.

Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі
Сержант Дмитро Сардак
Фото: facebook.com/okPivden

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 23 лютого на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув уродженець Одеси сержант Дмитро Сардак.

"Сьогодні, 23 лютого, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів загинув військовослужбовець військової служби за контрактом окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитро Романович та був легко поранений військовослужбовець військової служби за контрактом цієї ж бригади", - сказано в повідомленні командування у фейсбуці.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації здійснили вогонь убік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Зайцевого.

"Під час обстрілу сержант Сардак Д.М. отримав осколкове поранення не сумісне з життям. Останнього терміново медичним автомобілем військової частини було доставлено до лікарняного закладу міста Світлодарськ, а потім до військово-медичного госпіталю міста Часів Яр", - повідомляють у командуванні.

В останню путь сержанта Дмитра Сардака проведуть в його рідній Одесі. У загиблого вояка залишилася дружина.

"Командування оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Також бажає пораненому одужання та скорішого повернення в бойовий стрій", - зазначають в оперативному командуванні "Південь".

Як повідомляли, сьогодні, 23 лютого, близько 7:00 на напрямку Світлодарськ у результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ.

Учора внаслідок ворожого обстрілу біля шахти “Бутівка” на Донбасі 22 лютого загинув мешканець міста Ічня Чернігівської області Сергій Петраускас.

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