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​У заповіднику "Асканія-Нова" знову масово загинули птахи

На місці розпочалось епізоотичне розслідування.

​У заповіднику "Асканія-Нова" знову масово загинули птахи
Фото: facebook.com/dpsskherson

Держпродспоживслужба Херсонщини з’ясовує причини нового випадку загибелі птахів у біосферному заповіднику "Асканія-Нова".

Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби області.

"23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів. Наразі на місці розпочалось епізоотичне розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів: крижень - 38; качка огар (червонокнижна) - 32; грачі - 75; галки - 42.

За результатами розслідування буде надано додаткову інформацію.

Фото: facebook.com/dpsskherson

Нагадаємо, станом на 11 січня у заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів. Повідомлялося, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель). У Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі птахів.

Пізніше громадська організація UAnimals повідомила, що причиною загибелі сірих журавлів  могло бути отруєння зерном, обробленим засобом для боротьби з гризунами.

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