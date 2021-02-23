Названо ім’я військового, який загинув в результаті обстрілу на Донбасі

У нього залишилась дружина та троє дітей.

Внаслідок ворожого обстрілу біля шахти “Бутівка” на Донбасі 22 лютого загинув мешканець міста Ічня Чернігівської області Сергій Петраускас 1977 року народження.

Про це у Facebook повідомила чернігівська волонтерка і журналістка Тетяна Миргородська.

"Наш Сергій...загинув в перемир'я Зеленського, якого насправді не існує. Захисник Луганського аеропорту, 2 взвод, 6 рота, 2 батальйону 1-ї танкової. Засновник Спілки учасників бойових дій АТО Ічнянського району, голова Спілки 2015-2018 р. Старший солдат 72-ї омбр з 2018-го, військовослужбовець Ічнянського РВК. Мама, дружина, троє діток залишила без батька, сина і чоловіка Москва", - повідомила Тетяна Миргородська з посиланням на ічнянську волонтерку Олесю Реуту.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в понеділок, 22 лютого, внаслідок обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.