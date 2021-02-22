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Російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий (оновлено)

Ще двоє бійців отримали поранення.

Російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий (оновлено)
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом понеділка, 22 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще один воїн - отримав осколкові поранення, повідомляє пресцентр ООС.

"Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще один воїн - отримав осколкові поранення", - сказано у вечірньому зведенні.

Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, а пораненому - бажає скорішого одужання.

У передмісті Мар'їнки російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного, що на Приазов'ї, крім застосування підствольних гранатометів та стрілецької зброї, противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Оновлення. В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" повідомили про те, що в понеділок ще один український військовослужбовець отримав поранення. Це сталося неподалік від населеного пункту Південне.

"Сьогодні, 22 лютого, недалеко від населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкові поранення", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

Зазначається, що військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового задовільний.

"На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що загинув боєць 72-ї бригади. Він був важко поранений після двох пострілів з протитанкового гранатомета противником на спостережному посту під час надання медичної допомоги помер.

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