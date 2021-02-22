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Окупанти зі снайперської зброї обстрілювали позиції ЗСУ біля Світлодарська

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Окупанти зі снайперської зброї обстрілювали позиції ЗСУ біля Світлодарська
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 21 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ, російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів в бік українських позицій зі снайперської зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 22 лютого, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Також повідомляється, що минулої доби, 21 лютого, представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 72 адміністративних правопорушення. Правоохоронці перевірили 4344 транспортних засоби та 4572 особи. З підозрою на причетність до збройних формувань РФ до територіальних підрозділів доставлялись троє осіб.

Нагадаємо, 20 лютого на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення та військовослужбовців немає.

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