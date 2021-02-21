У Києві сталася пожежа у гуртожитку

У Дніпровському районі Києві вогнеборці гасили пожежу у гуртожитку: евакуювали 50 осіб.

Про це Головне управління ДСНС у Києві повідомило у соцмережі Facebook.

“21 лютого о 03:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Космічній, 8-Б, що у Дніпровському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що загоряння виникло в головній електрощитовій.

О 04:16 пожежу було локалізовано та о 04:34 ліквідовано.

“В ході ліквідації пожежі рятувальники вивели на свіже повітря 50 осіб, адже горіння супроводжувалось значним задимленням. Згодом, після випуску диму мешканці змогли повернутись в будівлю”, – додали у рятувальники.

На місці події залучалось 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 надзвичайників.

Жертв та постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 лютого у пожежі на Вінниччині постраждали малолітні діти. 5-річна дівчинка перебуває у важкому стані.