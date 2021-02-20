У п’ятницю, 19 лютого у Житомирській області правоохоронці затримали учасників міжрегіонального угруповання наркодилерів.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

Детективи слідчого управління обласного ГУ Нацполіції спільно зі співробітниками Служби безпеки України регіону заблокували діяльність угруповання, члени якого займалися збутом особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин через Telegram-канал. Наразі затримано двох осіб.

Члени угрупування, використовуючи мобільні меседжери, створили онлайн-магазин, де були розміщені оголошення про продаж наркотиків та психотропних речовин, вартість, способи оплати та отримання.

Там же приймались і замовлення на їхню поставку.

Під час досудового розслідування встановлено, що організував незаконний продаж 30-річний житель Житомирського району, який раніше вже був засуджений за такі злочини. До свого “бізнесу” він залучив дружину та 40-річного наркозалежного приятеля в якості кур’єра.

Товар для збуту ділки отримували оптовими партіями через поштові відправлення. Потім фасували на дрібний опт і “дози” – завдяки цьому їхній прибуток зростав у рази.

Через сервіси поштового зв’язку члени угрупування відправляли наркотичні засоби та психотропні речовини по всій Україні, маскуючи свій товар серед дитячого одягу, іграшок чи інших речей. Розрахунок проводився через систему електронних платежів.

За попередньою інформацією, щомісячний дохід від вказаних оборудок сягав щонайменше півмільйона гривень.У ході спецоперації правоохоронці затримали наркокур’єра у приміщенні поштового відділення при черговій спробі відправити товар за 12 адресами.

Водночас у місцях проживання підозрюваних проведено обшуки та вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини, банківські картки та інші докази протиправної діяльності. Усе виявлене направлено на експертне дослідження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі СУ ГУНП за оперативного супроводження УСБУ регіону та процесуального керівництва обласної прокуратури.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників наркотрафіку.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Черкаській області поліція знешкодила діяльність угруповання, яке займалося виготовленням та збутом амфетаміну та мефедрону.