Стерненко перебуває в одеському слідчому ізоляторі, - прокурор області

Розглядається подання про його переведення до СІЗО в Києві.

Засуджений до 7,3 років позбавлення волі активіст Сергій Стерненко зараз перебуває в Одеському слідчому ізоляторі.

Його відправили до СІЗО зразу після вчорашнього судового засідання, адже до моменту набуття чинності вироку він має бути під вартою. Про це на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Сергій Костенко.

Адвокати Стерненка подали клопотання про переведення його з одеського СІЗО до київського, оскільки йому може загрожувати небезпека. Костенко підтвердив, що прохання передані до Одеського слідчого ізолятору, вони розглядатимуться протягом трьох днів.

"Він перебуває в Одеському слідчому ізоляторі", - відповів прокурор у відповідь на питання про те, де зараз Стерненко.

Головний прокурор Одещини також зазначив, що сукупність доказів дозволила прокуратурі займати позицію щодо наявності злочину та причетності до нього Стерненка і Демчука.

"Цими доказами є протокол огляду з місця події, слідчого експеременту, є трафіки телефонних з'єднань, які підтверджують спілкування і переміщення осіб, що фігурують у провадженні, покази потерпілих", - перерахував Костенко.

Він також зазначив, що, на думку прокуратури, метою злочину була не матеріальна вигода (потерпілий стверджував, що у нього забрали 300 гривень), а "намагання примусити його до припинення громадської діяльності та складання депутатських повноважень".

Нагадаємо, що разом зі Стерненком до 7,3 років з частковою конфіскацією майна вчора засудили його товариша Руслана Демчука. Демчука і Стерненка визнали винними у незаконному зберіганні зброї, викраденні людини (звільнили від покарання через строки давності) та нападі з метою заволодіння чужим майном.

Мова йде про справу щодо викрадення Сергія Щербича, який у 2015 році став місцевим депутатом від проросійської партії "Родіна". Щербича у 2015 році викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату. Постраждалий написав заяву проти Стерненка, після чого активіста, який на той час очолював одеський "Правий сектор", заарештували. Через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Розслідування тяглося аж до нині.

Сам Стерненко вважає свою справу політично вмотивованою. Учора в кількох містах України відбулися протести через незгоду з вироком. Кількатисячий мітинг пройшов і під Офісом президента. У ході акції відбулися сутички поліціянтів з мітингарями, було затримано понад 20 осіб. Також відомо про кілької постраждалих, переважно - від сльозогінного газу.