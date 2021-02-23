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Поліція відкрила справу через сутички під час суду над Стерненком

Одного з учасників акції затримали, але згодом відпустили.

Поліція відкрила справу через сутички під час суду над Стерненком
Фото: suspilne.media

Після сутичок біля будівлі Приморського районного суду, де оголошували вирок одеському активістові Сергієві Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку, відкрили кримінальне провадження за фактом масових заворушень.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Одеської області Любов Гордієвська.

Також правоохоронці затримали одного з учасників акції. Ним виявився Ігор Бєю. Він запевнив, що правоохоронці "силою" доставили його до Портофранківського відділу поліції.

"Я знаю цих поліцейських, а вони – мене. Вирішили чомусь, що я найнебезпечніший з усіх протестувальників. Вирішили мене доставити до райвідділку силою. Скували мене в джгут поліцейський", - поділився Бєю.

Він також підтвердив, що поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом масових заворушень. Однак наголосив, що в цій справі він є єдиним залученим наразі свідком.

Також на Бєю склали два адміністративні протоколи: за злісну непокору працівникам поліції та дрібне хуліганство. Бєю наголосив, що приводів для цього не було. Згодом чоловіка відпустили.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном.  Аналогічне покарання отримав і соратник Стерненка Руслан Демчук.

У Стерненка конфіскують половину майна, також його взяли під варту з зали суду, щоб доставити в СІЗО.

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