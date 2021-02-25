Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
ГоловнаПолітика

Зеленський закликав Раду ухвалити зміни в Конституцію в частині децентралізації

"Час переходити від обговорень до справжніх дій".

Зеленський закликав Раду ухвалити зміни в Конституцію в частині децентралізації
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити зміни в Конституцію в частині децентралізації.

Про це він сказав на засіданні Ради розвитку громад та територій.

"Остаточно децентралізацію ще не завершено, і цьогоріч ми маємо вирішити декілька дуже важливих, пріоритетних завдань. Перше – ухвалити зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади. Йдеться, зокрема, про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій", - цитує Зеленського його пресслужба.

За його словами, префекти контролюватимуть дотримання Конституції та законів на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою України.

"Ці зміни обговорювалися з лідерами місцевого самоврядування, нашими українськими науковцями та експертами протягом року. Час переходити від обговорень до справжніх дій", – сказав він і звернувся до голови Ради з питань правової реформи та профільного комітету парламенту з проханням взяти на себе координацію цього процесу.

Другим важливим завданням Зеленський назвав розробку та ухвалення нормативних актів, які врахують специфіку самоврядування у міських громадах і дадуть їм імпульс та можливості для розвитку.

Третім - розробити й ухвалити законодавство про місцеві референдуми.

Нагадаємо, один із пунктів Мінських угод передбачає проведення в Україні конституційної реформи, яка передбачає як ключовий елемент децентралізацію, а також прийняття постійного законодавства про особливий статус "ДНР" і "ЛНР".

У 2015 році ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації призвели до людських жертв біля Верховної Ради - і процес зупинився після першого читання.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду правки до Конституції в частині децентралізації влади (законопроєкт 2598). Законопроєкт розкритикували як українські експерти, так і західні партнери, і вже в січні Зеленський відкликав його.

Для внесення змін до Основного закону необхідні два голосування 226 голосами на двох сесіях Верховної Ради України та рішення 300 голосами - конституційною більшістю - для остаточного ухвалення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також