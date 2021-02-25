Зеленський закликав Раду ухвалити зміни в Конституцію в частині децентралізації

"Час переходити від обговорень до справжніх дій".

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити зміни в Конституцію в частині децентралізації.

Про це він сказав на засіданні Ради розвитку громад та територій.

"Остаточно децентралізацію ще не завершено, і цьогоріч ми маємо вирішити декілька дуже важливих, пріоритетних завдань. Перше – ухвалити зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади. Йдеться, зокрема, про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій", - цитує Зеленського його пресслужба.

За його словами, префекти контролюватимуть дотримання Конституції та законів на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою України.

"Ці зміни обговорювалися з лідерами місцевого самоврядування, нашими українськими науковцями та експертами протягом року. Час переходити від обговорень до справжніх дій", – сказав він і звернувся до голови Ради з питань правової реформи та профільного комітету парламенту з проханням взяти на себе координацію цього процесу.

Другим важливим завданням Зеленський назвав розробку та ухвалення нормативних актів, які врахують специфіку самоврядування у міських громадах і дадуть їм імпульс та можливості для розвитку.

Третім - розробити й ухвалити законодавство про місцеві референдуми.

Нагадаємо, один із пунктів Мінських угод передбачає проведення в Україні конституційної реформи, яка передбачає як ключовий елемент децентралізацію, а також прийняття постійного законодавства про особливий статус "ДНР" і "ЛНР".

У 2015 році ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації призвели до людських жертв біля Верховної Ради - і процес зупинився після першого читання.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду правки до Конституції в частині децентралізації влади (законопроєкт 2598). Законопроєкт розкритикували як українські експерти, так і західні партнери, і вже в січні Зеленський відкликав його.

Для внесення змін до Основного закону необхідні два голосування 226 голосами на двох сесіях Верховної Ради України та рішення 300 голосами - конституційною більшістю - для остаточного ухвалення.