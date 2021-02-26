Порошенко про події 14-го року в Криму: альтернативи застосуванню сили не було, а сил бракувало

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у статті для «Української правди» поділився спогадами про драматичні події в Криму наприкінці лютого 2014 року.

Зокрема, політик нагадав, що наприкінці зими 2014-го ще була надія на те, що Москва не наважиться на пряме військове втручання в Крим, і шляхом діалогу з місцевою кримською елітою вдасться взяти ситуацію під контроль.

«До Верховної Ради Криму я йшов із пропозицією створити спільну робочу групу Верховної Ради України та Верховної Ради Криму і разом відновити спокій в Криму. Безумовно і тільки на основі територіальної цілісності України. У кількох коротких виступах, у тому числі і перед агресивним натовпом, я неодмінно наголошував, що Крим — це Україна, і ніяк інакше. Утім, зайти до порожньої Верховної Ради (бо насправді жодних! голосувань там не відбувалося) я так і не зміг. Її вже оточили зелені чоловічки з дулами автоматів, що стирчали з-під одягу, і виразним російським акцентом — чи то московським, чи то рязанським, чи то нижегородським», – пише Порошенко.

Він зазначив, що у то час альтернативи застосуванню сили не було, але сил бракувало.

«Армію невпинно скорочували з 1991 року. А за чотири роки президентства Януковича російська агентура остаточно доруйнувала оборону. Від Збройних Сил залишили тільки назву. Що могли — розпродали, що не змогли вторгувати — розкурочили і розкомплектували. Шини поспускали, баки осушили, техніку вивели з ладу, людей скоротили і деморалізували», – зазначає п’ятий Президент.

«Знадобилися роки, щоб відновити армію. І потрібні ще десятиліття, щоб зміцнити її до рівня, більш-менш паритетного з російськими збройними силами. Для цього нам треба стати повноправними членами НАТО», – резюмує лідер «Європейської Солідарності».