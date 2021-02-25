В Україні створено Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад, який має сприяти встановленню якісно нових відносин між центральною та місцевою владою.

Відповідний указ №73/2021 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав – якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Задля цього ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Він стане майданчиком для діалогу та рішень", – сказав Зеленський під час виступу на засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Президент зазначив, що у Конгресу буде свій постійно діючий офіс, і його робота "має бути максимально ефективною, а не лише "на папері".

За словами Зеленського, першим глобальним питанням, на якому слід зосередитись новому органу, має стати підготовка Муніципального кодексу України.

"Є різні бачення, різні моделі цього документа. Думаю, що вам вдасться розробити кодекс, який сприятиме не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної, неподільної України", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що центральна та місцева влада - "не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно усвідомити".

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що реформа адміністративно-територіального устрою – це не лише про додаткові можливості, а й про відповідальність за організацію власного добробуту на місцях.

"Надані в результаті реформи фінансові та управлінські можливості дозволили громадам успішно реалізувати місцеві ініціативи, і все більше громад продовжують розкривати власний потенціал. Тепер у межах децентралізації необхідно посилити взаємодію між органами державної влади та місцевим самоврядуванням", – сказав він.

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Конгрес місцевих і регіональних влад створено за прикладом Конгресу Ради Європи. Про це він написав у фейсбуці.

Він також розповів про структуру Конгресу та як він працюватиме.

"Конгрес очолює президент України. Конгрес складатиметься з двох палат: Палати місцевих влад та Палати регіонів. Вони самостійно обиратимуть керівництво та делегують по три представника від кожної палати у Президію Конгресу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни", - зазначив Єрмак.

Він додав, що Конгрес – це майданчик для обговорень місцевих проблем на найвищому рівні, задля пошуку ефективних рішень. Президія конгресу засідатиме щомісяця. Палата місцевих влад та Палата Регіонів збиратимуться щоквартально і подаватимуть пропозиції для порядку денного Президії. Загальне засідання Конгресу відбуватиметься кожні півроку або за вимогою.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити зміни в Конституцію в частині децентралізації.